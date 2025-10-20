Соболенко увеличила отрыв в мировом рейтинге от Свентек

Соболенко увеличила отрыв в мировом рейтинге от Свентек1
- 20.10.2025, 16:46
Белорусская теннисистка комфортно занимает первую строчку.
В новой версии планетарной табели о рангах белорусская теннисистка Арина Соболенко немного оторвалась от своей главной конкурентки из Польши Иги Свентек.
Соболенко потеряла 10 пунктов, Свентек же — 65. Отсюда и разница.
Рейтинг WTA
1(1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10390 очков. 2(2). Ига Свентек (Польша) — 8703. 3(3). Кори Гауфф (США) — 7863. 4(4). Аманда Анисимова (США) — 5914.