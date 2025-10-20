Соболенко увеличила отрыв в мировом рейтинге от Свентек 1 20.10.2025, 16:46

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка комфортно занимает первую строчку.

В новой версии планетарной табели о рангах белорусская теннисистка Арина Соболенко немного оторвалась от своей главной конкурентки из Польши Иги Свентек.

Соболенко потеряла 10 пунктов, Свентек же — 65. Отсюда и разница.

Рейтинг WTA

1(1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10390 очков. 2(2). Ига Свентек (Польша) — 8703. 3(3). Кори Гауфф (США) — 7863. 4(4). Аманда Анисимова (США) — 5914.

