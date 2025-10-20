«Набиуллина проиграла»
- 20.10.2025, 16:51
- 1,504
Центробанк РФ потерял контроль над ситуацией.
В России начинается новая волна борьбы за вклады граждан. Банки один за другим повышают процентные ставки, реагируя на ухудшение финансовой ситуации в стране и нарастающий дефицит ликвидности.
Об этом пишет в Telegram российский экономист Вячеслав Ширяев.
Он констатировал, что Центробанк РФ потерял контроль над ситуацией.
«ЦБ проиграл: банки вновь повышают проценты по депозитам на фоне кризиса ликвидности, разгона инфляции и рухнувших надежд на снижение ставки… Экономика пошла на штрафной круг, но в этот раз — уже в горящем лесу», — написал эксперт.
Одним из первых на повышение пошёл ВТБ, увеличив доходность по широкой линейке вкладов сразу на 1,5 процентного пункта. За ним потянулись «Яндекс-банк» и «Московский кредитный банк». Такой шаг отражает отчаянные попытки финансовых учреждений привлечь средства населения, чтобы компенсировать нехватку оборотных ресурсов.
По мнению Ширяева, банковская система России подошла к опасной черте.
«Клиентские деньги любой ценой нужно добыть и пустить в пирамиду ГКО ОФЗ», — объяснил Ширяев.
Он предупреждает, что в ближайшие месяцы финансовый сектор ожидает «аукцион неслыханной щедрости»: банки будут предлагать всё более выгодные условия, борясь за каждую копейку.
Отметим, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступает за повышение ключевой ставки, чем вызывает критику Кремля.