«Набиуллина проиграла» 20.10.2025, 16:51

1,504

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА

Фота: TASS

Центробанк РФ потерял контроль над ситуацией.

В России начинается новая волна борьбы за вклады граждан. Банки один за другим повышают процентные ставки, реагируя на ухудшение финансовой ситуации в стране и нарастающий дефицит ликвидности.

Об этом пишет в Telegram российский экономист Вячеслав Ширяев.

Он констатировал, что Центробанк РФ потерял контроль над ситуацией.

«ЦБ проиграл: банки вновь повышают проценты по депозитам на фоне кризиса ликвидности, разгона инфляции и рухнувших надежд на снижение ставки… Экономика пошла на штрафной круг, но в этот раз — уже в горящем лесу», — написал эксперт.

Одним из первых на повышение пошёл ВТБ, увеличив доходность по широкой линейке вкладов сразу на 1,5 процентного пункта. За ним потянулись «Яндекс-банк» и «Московский кредитный банк». Такой шаг отражает отчаянные попытки финансовых учреждений привлечь средства населения, чтобы компенсировать нехватку оборотных ресурсов.

По мнению Ширяева, банковская система России подошла к опасной черте.

«Клиентские деньги любой ценой нужно добыть и пустить в пирамиду ГКО ОФЗ», — объяснил Ширяев.

Он предупреждает, что в ближайшие месяцы финансовый сектор ожидает «аукцион неслыханной щедрости»: банки будут предлагать всё более выгодные условия, борясь за каждую копейку.

Отметим, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступает за повышение ключевой ставки, чем вызывает критику Кремля.

