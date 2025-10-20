Forbes: Это чувство помогает молодежи взрослеть 20.10.2025, 16:58

Неуверенность может приносить пользу.

Современное общество все чаще рассматривает эмоциональные трудности как патологию. Однако, как отмечает журнал Forbes, эмоции сами по себе не бывают «плохими» — они помогают адаптироваться к окружающему миру (перевод — сайт Charter97.org).

Неуверенность, например, хоть и вызывает неприятные ощущения, может приносить пользу — заставлять пересматривать убеждения, развивать гибкость мышления и лучше понимать собственные ценности.

Это ощущение несоответствия и страха за свои способности и ценность. Оно часто возникает из негативных мыслей, но не все мысли становятся убеждениями. Например, студент может подумать, что он «глуп», но не верить в это по-настоящему — значит, такие мысли легко оспорить.

Если же убеждение действительно негативное, неуверенность помогает его распознать и начать менять — именно так формируется мышление роста. Это установка, при которой навыки можно развивать через усилия и практику. Неуверенность становится не источником самокритики, а сигналом к улучшению.

Кроме того, люди чаще всего чувствуют неуверенность в том, что им действительно важно — внешность, деньги, отношения. Это помогает осознать собственные ценности и цели. Принятие своей неуверенности позволяет жить более осознанно и достигать целей быстрее. Главное — не путать неуверенность с низкой самооценкой, первая может стать мощным инструментом личностного роста.

