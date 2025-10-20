FT: Европа сплотилась вокруг Зеленского

FT: Европа сплотилась вокруг Зеленского1
- 20.10.2025, 17:04
ЕС ускоряет военную и финансовую поддержку Украины.
Европейские лидеры выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которой президент США, по сообщениям, призвал Киев принять условия Путина для завершения войны, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Как сообщает Financial Times, во время встречи в Белом доме Трамп предупредил Зеленского, что Путин якобы угрожает «уничтожить» Украину, если она не согласится на уступки, включая территориальные.
В ответ Европа ускоряет подготовку соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования нового пакета помощи Украине. В четверг в Брюсселе состоится саммит ЕС, где планируется одобрить использование этих средств для кредита в размере 140 млрд евро — преимущественно на вооружение Киева.
«Мы должны укрепить позиции Украины, предоставив военную и финансовую поддержку», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге также обсудили новый пакет санкций против Москвы.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что этот фонд позволит Украине «защищаться как минимум три года». По словам Зеленского, его европейские коллеги подтвердили «единую позицию с Украиной».
Однако Бельгия, где размещено большинство российских активов, требует гарантий от других стран ЕС на случай судебных исков Москвы. Тем временем Венгрия и Словакия продолжают возражать против полного эмбарго на российский газ, хотя остальные 26 стран ЕС договорились отказаться от него к 2028 году.
Кремль назвал возможное использование замороженных активов «кражей» и пригрозил судебными мерами. Западные союзники планируют провести в пятницу совместный звонок с Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.