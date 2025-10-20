Экономист назвал главную ошибку Лукашенко 3 20.10.2025, 17:13

Дмитрий Крук

Зачем делать плуг или топор, если вы можете делать IT-продукт?

Экономист, старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук популярно объяснил главную проблему белорусской экономики.

— Режим Лукашенко всегда, еще с 90-х, использовал логику «назначения чемпионов», — рассуждает Дмитрий Крук о падении экономики Беларуси в эфире «Обычного вечера». — Мне кажется, эта логика и в голове Лукашенко.

Он считает преступлением потерять какую-то отрасль, какое-то производство, которое существовало в его молодости.

Раз тогда оно было признаком классной экономики, поэтому и сейчас очень важно цепляться за него, за все, что существовало.

Такое могло работать в 80-90-е годы, потому что тогда была другая эпоха. Другими словами, зачем делать плуг или топор, если вы можете делать IT-продукт, который продается на американском рынке.

