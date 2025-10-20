Белорусская прыгунья Мария Жодик: Начинала в Польше с McDonald’s

Белорусская прыгунья Мария Жодик: Начинала в Польше с McDonald’s1
- 20.10.2025, 17:27
Теперь легкоатлетка выступает за польскую сборную и уже привезла медаль с чемпионата мира.
Белорусская прыгунья в высоту Мария Жодик, которая теперь выступает за Польшу и уже завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио, рассказала телеканалу TVP, где работала первое время после переезда и как переживает эмиграцию.
Мария Жодик родилась в Барановичах. В марте 2024 года она получила польское гражданство, а с июня выступает под бело-красным флагом. Ее дедушка и бабушка были поляками, что дало спортсменке право на польский паспорт.
Жодик отметила, что уже чувствует себя своей и в Польше.
Спортсменка рассказала, что первое время в эмиграции было трудно с финансами, польским языком, и она пошла работать в сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.
— Я подумала, что надо найти работу. Но без знания польского языка было трудно. Пошла в McDonald’s. Стою около картофеля фри и говорю себе: «Что я здесь делаю? Я хочу прыгать в высоту». Пошла к менеджеру и говорю: «Я ухожу с работы». Она говорит: «Ну хорошо, через две недели». Я говорю: «Нет, сейчас», — вспоминает Мария.