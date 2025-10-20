закрыть
20 октября 2025, понедельник, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская прыгунья Мария Жодик: Начинала в Польше с McDonald’s

1
  • 20.10.2025, 17:27
  • 1,050
Белорусская прыгунья Мария Жодик: Начинала в Польше с McDonald’s

Теперь легкоатлетка выступает за польскую сборную и уже привезла медаль с чемпионата мира.

Белорусская прыгунья в высоту Мария Жодик, которая теперь выступает за Польшу и уже завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио, рассказала телеканалу TVP, где работала первое время после переезда и как переживает эмиграцию.

Мария Жодик родилась в Барановичах. В марте 2024 года она получила польское гражданство, а с июня выступает под бело-красным флагом. Ее дедушка и бабушка были поляками, что дало спортсменке право на польский паспорт.

Жодик отметила, что уже чувствует себя своей и в Польше.

Спортсменка рассказала, что первое время в эмиграции было трудно с финансами, польским языком, и она пошла работать в сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.

— Я подумала, что надо найти работу. Но без знания польского языка было трудно. Пошла в McDonald’s. Стою около картофеля фри и говорю себе: «Что я здесь делаю? Я хочу прыгать в высоту». Пошла к менеджеру и говорю: «Я ухожу с работы». Она говорит: «Ну хорошо, через две недели». Я говорю: «Нет, сейчас», — вспоминает Мария.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип