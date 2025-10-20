Водитель Volvo решил «поучить» целую маршрутку? 1 20.10.2025, 18:11

1,404

Видеофакт с трассы Р28.

Читатель поделился с Onlíner записью со своего регистратора. На видео попал инцидент, произошедший на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь вечером 15 октября. Участвовало маршрутное такси, но главным образом внимание к себе привлек водитель Volvo.

Это произошло недалеко от Ждановичей, все ехали в направлении Заславля.

— Маршрутка «выдавила» Volvo своим перестроением, а водитель Volvo начал «учить». Мое мнение: если у вас конфликт — съезжайте на обочину и разбирайтесь там, другие водители здесь не при чем, — отметил автор видео.

Оба водителя опережали машины, которые находились в крайней правой полосе. Первым левый ряд занял водитель Volvo. Затем перед его носом перестроилась маршрутка, что, по всей видимости, и стало раздражителем. Водитель Volvo сблизился с микроавтобусом и сделал акцентированное движение в его сторону, после чего ему посигналил автор видео. Тогда водитель Volvo перестроился в правый ряд и стал там тормозить.

— У маршрутки стекла затонированы — я не видел, были ли внутри пассажиры, — добавил читатель.

