20 октября 2025, понедельник, 18:34
СМИ: Зеленский посетит Лондон для участия во встрече «коалиции решительных»

  • 20.10.2025, 18:24
СМИ: Зеленский посетит Лондон для участия во встрече «коалиции решительных»

Она должна состояться в пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично участвовать во встрече «коалиции решительных». Она должна состояться в пятницу, 24 октября, сообщает Sky News.

О том, что новая встреча «коалиции решительных» состоится в пятницу, 24 октября, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом, по неподтвержденной официально информации, Зеленский отправится в Лондон, чтобы принять участие в переговорах.

