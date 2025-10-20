СМИ: Зеленский посетит Лондон для участия во встрече «коалиции решительных» 20.10.2025, 18:24

Она должна состояться в пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично участвовать во встрече «коалиции решительных». Она должна состояться в пятницу, 24 октября, сообщает Sky News.

О том, что новая встреча «коалиции решительных» состоится в пятницу, 24 октября, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом, по неподтвержденной официально информации, Зеленский отправится в Лондон, чтобы принять участие в переговорах.

