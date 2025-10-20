В ЕС назначили спецпосланника для борьбы с «теневым флотом» РФ 20.10.2025, 18:50

«Теневой флот» служит стартовой площадкой для гибридных атак.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что назначила спецпосланника-координатора для того, чтобы обеспечить решительные меры против «теневого флота» России.

Об этом она сказала после встречи Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает «Европейская правда».

Она отметила, что «теневой флот» финансирует войну России и служит стартовой площадкой для гибридных атак.

«Сегодня министры обсудили более решительные ответные меры, в частности предоставление дополнительных полномочий для досмотра судов теневого флота. Я также назначила специального посланника-координатора, который будет собирать лучшие практики из разных государств-членов союза, а также действовать более оперативно по этим вопросам», – заявила Каллас.

Она добавила: чтобы еще больше сократить военные расходы России, нужен более решительный подход к борьбе с теневым флотом на уровне ЕС.

