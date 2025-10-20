Лукашенко панически боится дронов 20.10.2025, 19:02

Диктатор подписал новый закон.

Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», сообщила пресс-служба диктатора. Он касается ограничений на ввоз и использование дронов, а также воинской службы, пишет «Зеркало».

Устанавливается административная ответственность за «незаконные ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов».

Законом устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания.

Основные положения закона вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, в соответствии с указом Лукашенко № 97 физлицам запрещены хранение, оборот и эксплуатация гражданских беспилотных летательных аппаратов. До 27 марта 2024 года владельцы беспилотников должны были передать устройства «на хранение в уполномоченную организацию гражданских БЛА и авиамоделей».

Новшества должны коснуться и уклонистов

«Палата представителей» принимала данный законопроект 16 сентября. Тогда сообщалось, что он корректирует различные кодексы, а также закон о воинской службе. Предусматривается освобождение от уголовной ответственности за уклонение от «мероприятий по призыву на военную службу, по призыву на воинскую службу, от явки на сборы (занятия)» — если человек заявил органу, ведущему уголовный процесс, о готовности исполнить воинскую обязанность и встал на воинский учет, прошел мероприятия по призыву, явился на сборы или занятия.

В Беларуси с судимостью не служат, но уклониста могут призвать в армию еще раз спустя год после отбытия наказания: эта статья относится к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, и судимость по ней погашается через год.

То есть сейчас любого пойманного уклониста по закону необходимо судить, а в результате такие люди точно больше года не будут призваны на службу.

По словам члена «постоянной комиссии» «палаты представителей» по законодательству Юрия Марецкого, прекратить уголовное преследование могут не только во время следствия, но и уже во время суда.

Также вводится административная ответственность за «злостное уклонение осужденного от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа или в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com