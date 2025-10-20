Лавров и Рубио провели телефонный разговор 20.10.2025, 19:06

Что они обсуждали?

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Об этом сообщают «Униан» со ссылкой на росСМИ.

В МИД России заявили, что Рубио и Лавров провели «конструктивное обсуждение» шагов по тем темам, которые президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин поднимали в ходе своего разговора 16 октября.

Вероятнее всего, речь идет о будущем саммите лидеров США и РФ в Будапеште, о чем ранее говорил американский лидер. Тогда Трамп заверил, что встреча с Путиным поможет положить конец «позорной» войне между Россией и Украиной.

Также Трамп заявлял о том, что во время своего последнего разговора с Путиным они уделили «значительное внимание» вопросам двусторонней торговли после окончания войны в Украине. Кроме того, американский лидер отмечал, что по итогам разговора он договорился с главой Кремля о встрече их представителей.

По его словам, на этой встрече США будет представлять Рубио вместе с другими чиновниками, а место проведения встречи пока определяется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com