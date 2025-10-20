Ученые: В центре Млечного Пути происходит нечто странное

Ученые: В центре Млечного Пути происходит нечто странное3
- 20.10.2025, 19:17
- 2,852
Астрономы изучают загадочный избыток гамма-излучения.
Астрономы пришли к выводу, что распределение темной материи в нашей галактике не такое, как предполагалось. Поэтому именно темная материя может быть потенциальным источником загадочного гамма-излучения в центре Млечного Пути.
Моделирование показывает, что распределение темной материи в центре галактики не сферическое, а сплющенное и асимметричное. Это говорит о том, что избыток гамма-излучения может возникать из-за столкновения и уничтожения частиц темной материи. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys (перевод - «Фокус»).
16 лет назад с помощью космического телескопа Fermi астрономы обнаружили слишком много гамма-излучения, исходящего из центра нашей галактики. Это явление получило название «избыток гамма-излучения».
За прошедшие годы астрономы предложили два основных объяснения того, что может вызывать этот избыток гамма-излучения. Источником этого излучения может быть неизвестный вид миллисекундных пульсаров, то есть нейтронных звезд с очень быстрым вращением. Но также источником излучения могут быть и гипотетические частицы темной материи, известные как вимпы, которые сталкиваются и уничтожают друга с выбросом излучения.
Но распространение в пространстве гамма-лучей не соответствовало предсказанному распределению темной материи. Ожидалось, что темная материя в центре галактики имеет сферическую форму, но моделирование показало, что она имеет сплющенную форму.
Астрономы пришли к выводу, что миллиарды лет назад наша галактика поглотила несколько более мелких галактик, которые принесли с собой свою темную материю. Поэтому скопление темной материи в центре Млечного Пути приняло асимметричную и эллипсоидальную форму.
Если избыточное гамма-излучение не исходит от неизвестных нейтронных звезд, то это может стать первым доказательством существования темной материи, которую еще никогда не видели напрямую.
Ученые говорят, что темная материя доминирует во Вселенной и удерживает галактики вместе. А избыток гамма-излучения может быть первым свидетельством того, что частицы темной материи уничтожают друг друга в центре Млечного Пути и выделяется самый мощный свет во Вселенной.
Астрономы считают, что по мере того, как частицы темной материи накапливались в центре нашей галактики, число столкновений между ними росло, что вызывало избыток гамма-излучения.
Хотя это исследование еще не дает полного доказательства существования темной материи, астрономы считают, что дальнейшие наблюдения могут выявить истинную природу этого невидимого вещества.