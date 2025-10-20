«А что так скромно? Сразу бы за $100 тысяч» 1 20.10.2025, 19:52

3,280

В Минске выставили на продажу «дефицитную» квартиру.

Одно из агентств недвижимости показало в TikTok выставленную на продажу однокомнатную квартиру в Новой Боровой. Комментаторов удивила цена объекта, пишет «Зеркало».

Квартира, которую выставили на продажу, имеет площадь 43 м², из которых 18 — жилая, следует из описания под видео.

Жилье находится на 11-м этаже 15-этажного дома, построенного в 2004 году. В квартире выполнен ремонт, есть мебель, встроенные шкафы, проведен интернет, установлена металлическая дверь.

Стоит жилье 84,9 тысячи долларов, или около 253 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 20 октября.

В комментариях под роликом некоторые высказывали удивление стоимости жилья. «Откуда такие цены за однушку?» — спросила одна из пользовательниц соцсети. «В «Минск Мире» такая будет 95 тыс.», — ответили ей.

Вот какие еще комментарии оставили под видео:

«С Москвы пример берут».

«За 60 тыс. могу купить».

«А что так скромно? Сразу бы за 100 тыс. долларов».

Напомним, однокомнатные квартиры в Минске пользуются спросом. И цена на квадратные метры в них продолжает расти — в сентябре она превысила 2 тыс. долларов.

Ранее эксперт рынка недвижимости пояснял спрос на однокомнатные квартиры в Минске: «Однушки — это инвест-инструмент. Вся страна, у кого есть деньги, покупает себе однушку в Минске, чтобы сдавать, инвестировать, сохранять. Поэтому даже такие сумасшедшие цены не пугают покупателей, и доля этих квартир растет. На сегодняшний день в Минске это 44% [от всего проданного жилья]».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com