«А что так скромно? Сразу бы за $100 тысяч»1
- 20.10.2025, 19:52
В Минске выставили на продажу «дефицитную» квартиру.
Одно из агентств недвижимости показало в TikTok выставленную на продажу однокомнатную квартиру в Новой Боровой. Комментаторов удивила цена объекта, пишет «Зеркало».
Квартира, которую выставили на продажу, имеет площадь 43 м², из которых 18 — жилая, следует из описания под видео.
Жилье находится на 11-м этаже 15-этажного дома, построенного в 2004 году. В квартире выполнен ремонт, есть мебель, встроенные шкафы, проведен интернет, установлена металлическая дверь.
Стоит жилье 84,9 тысячи долларов, или около 253 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 20 октября.
В комментариях под роликом некоторые высказывали удивление стоимости жилья. «Откуда такие цены за однушку?» — спросила одна из пользовательниц соцсети. «В «Минск Мире» такая будет 95 тыс.», — ответили ей.
Вот какие еще комментарии оставили под видео:
«С Москвы пример берут».
«За 60 тыс. могу купить».
«А что так скромно? Сразу бы за 100 тыс. долларов».
Напомним, однокомнатные квартиры в Минске пользуются спросом. И цена на квадратные метры в них продолжает расти — в сентябре она превысила 2 тыс. долларов.
Ранее эксперт рынка недвижимости пояснял спрос на однокомнатные квартиры в Минске: «Однушки — это инвест-инструмент. Вся страна, у кого есть деньги, покупает себе однушку в Минске, чтобы сдавать, инвестировать, сохранять. Поэтому даже такие сумасшедшие цены не пугают покупателей, и доля этих квартир растет. На сегодняшний день в Минске это 44% [от всего проданного жилья]».