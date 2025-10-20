закрыть
20 октября 2025, понедельник, 20:42
«Я добился всего в жизни»: комик Слава Комиссаренко рассказал о переписке с Верой Брежневой

  • 20.10.2025, 20:06
  • 2,102
«Я добился всего в жизни»: комик Слава Комиссаренко рассказал о переписке с Верой Брежневой

Украинская певица написала ему первой.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко поделился со зрителями забавной историей о том, как с ним связалась Вера Брежнева.

На одном из выступлений артист признался, что звезда не только подписалась на его страницу в соцсетях, но и написала в личные сообщения. «Просто хотел сказать, что я добился всего в жизни», — пошутил юморист, показывая скрин переписки.

По словам Комиссаренко, сначала Брежнева лайкнула несколько его фото, а затем написала:

«Для начала вопрос: ваше семейное положение? Спойлер — я не подкатываю. У нас с вами тут ситуация. Вы не в курсе, конечно, но она уже есть. Вы же знаете, что вы классный, верно?».

Певица даже отправила ему голосовое сообщение, пояснив, что не может прислать видео из-за «нетоварного вида», но понадеялась, что комик узнает её по голосу.

В итоге, как выяснилось, сама Брежнева к юмористу не подкатывала — артистка призналась, что им заинтересовалась её подруга. Более того, певица разрешила Славе озвучить и показать их переписку со сцены.

