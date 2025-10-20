«Я добился всего в жизни»: комик Слава Комиссаренко рассказал о переписке с Верой Брежневой
- 20.10.2025, 20:06
- 2,102
Украинская певица написала ему первой.
Известный белорусский комик Слава Комиссаренко поделился со зрителями забавной историей о том, как с ним связалась Вера Брежнева.
На одном из выступлений артист признался, что звезда не только подписалась на его страницу в соцсетях, но и написала в личные сообщения. «Просто хотел сказать, что я добился всего в жизни», — пошутил юморист, показывая скрин переписки.
По словам Комиссаренко, сначала Брежнева лайкнула несколько его фото, а затем написала:
«Для начала вопрос: ваше семейное положение? Спойлер — я не подкатываю. У нас с вами тут ситуация. Вы не в курсе, конечно, но она уже есть. Вы же знаете, что вы классный, верно?».
Певица даже отправила ему голосовое сообщение, пояснив, что не может прислать видео из-за «нетоварного вида», но понадеялась, что комик узнает её по голосу.
В итоге, как выяснилось, сама Брежнева к юмористу не подкатывала — артистка призналась, что им заинтересовалась её подруга. Более того, певица разрешила Славе озвучить и показать их переписку со сцены.