«Я добился всего в жизни»: комик Слава Комиссаренко рассказал о переписке с Верой Брежневой 20.10.2025, 20:06

2,102

Украинская певица написала ему первой.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко поделился со зрителями забавной историей о том, как с ним связалась Вера Брежнева.

На одном из выступлений артист признался, что звезда не только подписалась на его страницу в соцсетях, но и написала в личные сообщения. «Просто хотел сказать, что я добился всего в жизни», — пошутил юморист, показывая скрин переписки.

По словам Комиссаренко, сначала Брежнева лайкнула несколько его фото, а затем написала:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Слава Комиссаренко (@slavakomissarenko)

«Для начала вопрос: ваше семейное положение? Спойлер — я не подкатываю. У нас с вами тут ситуация. Вы не в курсе, конечно, но она уже есть. Вы же знаете, что вы классный, верно?».

Певица даже отправила ему голосовое сообщение, пояснив, что не может прислать видео из-за «нетоварного вида», но понадеялась, что комик узнает её по голосу.

В итоге, как выяснилось, сама Брежнева к юмористу не подкатывала — артистка призналась, что им заинтересовалась её подруга. Более того, певица разрешила Славе озвучить и показать их переписку со сцены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com