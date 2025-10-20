закрыть
Главного инженера мозырской строительной компании осудили за содействии «экстремистской деятельности»

  • 20.10.2025, 20:57
Главного инженера мозырской строительной компании осудили за содействии «экстремистской деятельности»

Он вел собственный ютуб-канал.

Гомельский областной суд рассмотрел дело 46-летнего Сергея Кебца, жителя Мозыря. Его обвинили по статье о содействии «экстремистской деятельности» (статья 361-4 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Какой именно приговор вынесли Сергею — неизвестно, однако приговор уже вступил в силу, фамилия мозырянина появилась в «списке экстремистов» на сайте МВД.

Сергей Кебец работал главным инженером строительной организации «Интермеа». Кроме того, мужчина увлекался пением и игрой на гитаре — вел собственный ютуб-канал, на котором публиковал свои песни.

Какие именно действия вменили в вину мозырянину — неизвестно, но по данным правозащитников обвинение могло быть связано с делом «Беларускага Гаюна».

