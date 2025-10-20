СМИ: Италия готова присоединиться к механизму закупки американского оружия для Украины 20.10.2025, 21:00

Италия изменила позицию.

Италия непублично выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок PURL, которая действует под эгидой НАТО.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил о готовности Италии присоединиться к механизму PURL на встрече руководителей Минобороны стран НАТО на прошлой неделе.

Источники агентства пояснили, что Италия, которая изначально выступала против участия в программе, изменила позицию частично из-за опасений, что может оказаться отстраненной в случае преобладания вклада отдельных государств-членов.

Италия разработала не менее 10 пакетов военной помощи для Украины, содержание которых засекречено. Известно, что среди них есть средства противовоздушной обороны, в частности батарея SAMP/T.

