«Лукашенко испугался за свою шкуру» 2 20.10.2025, 21:25

5,560

Диктатор засуетился, но уже поздно.

Лукашенко захотел поговорить с Зеленским. Об этом заявил глава КГБ Тертель.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение о желании престарелого диктатора:

«О чем говорить? Хочет выплатить репарации за свое предательство?»

«О сохранности своей шкуры. Мол, не знал, на что подписывался. А что там с похищенными украинскими детьми?!»

«Синекопытный союзник Путина хочет встретиться с президентом Украины, а для чего?»

«Уже поговорил с Пригожиным. Результат всем известен».

«Боится лукавая мразь за свою шкуру, хочет договориться с Зеленским, что ВСУ его не прибьют».

«Поздно, Саня. Все, что ты мог сказать, ты уже сказал, и все что ты мог сделать, ты уже сделал. Украина не забыла и не забудет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com