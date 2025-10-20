«Лукашенко испугался за свою шкуру»2
- 20.10.2025, 21:25
- 5,560
Диктатор засуетился, но уже поздно.
Лукашенко захотел поговорить с Зеленским. Об этом заявил глава КГБ Тертель.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение о желании престарелого диктатора:
«О чем говорить? Хочет выплатить репарации за свое предательство?»
«О сохранности своей шкуры. Мол, не знал, на что подписывался. А что там с похищенными украинскими детьми?!»
«Синекопытный союзник Путина хочет встретиться с президентом Украины, а для чего?»
«Уже поговорил с Пригожиным. Результат всем известен».
«Боится лукавая мразь за свою шкуру, хочет договориться с Зеленским, что ВСУ его не прибьют».
«Поздно, Саня. Все, что ты мог сказать, ты уже сказал, и все что ты мог сделать, ты уже сделал. Украина не забыла и не забудет».