Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки 4 20.10.2025, 21:52

1,202

Он заявил, что Китай платит США «огромные суммы» в виде тарифов.

Президент США Дональд Трамп

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CBS News.

Трамп сказал, что по-прежнему планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце этого месяца в Южной Корее.

Также американский лидер обратил внимание, что более высокие тарифы для Китая вступят в силу 1 ноября, если США и Пекин не смогут достичь сделки. Однако он выразил оптимизм по поводу перспектив достижения соглашения, заявив, что Китай ведет себя очень «уважительно» и платит США «огромные суммы» в виде тарифов.

В настоящее время тарифы на китайский импорт составляют 30%.

