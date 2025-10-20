закрыть
20 октября 2025, понедельник, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки

4
  • 20.10.2025, 21:52
  • 1,202
Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки

Он заявил, что Китай платит США «огромные суммы» в виде тарифов.

Президент США Дональд Трамп

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CBS News.

Трамп сказал, что по-прежнему планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце этого месяца в Южной Корее.

Также американский лидер обратил внимание, что более высокие тарифы для Китая вступят в силу 1 ноября, если США и Пекин не смогут достичь сделки. Однако он выразил оптимизм по поводу перспектив достижения соглашения, заявив, что Китай ведет себя очень «уважительно» и платит США «огромные суммы» в виде тарифов.

В настоящее время тарифы на китайский импорт составляют 30%.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип