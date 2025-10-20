Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки

Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки4
- 20.10.2025, 21:52
- 1,202
Он заявил, что Китай платит США «огромные суммы» в виде тарифов.
Президент США Дональд Трамп
Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CBS News.
Трамп сказал, что по-прежнему планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце этого месяца в Южной Корее.
Также американский лидер обратил внимание, что более высокие тарифы для Китая вступят в силу 1 ноября, если США и Пекин не смогут достичь сделки. Однако он выразил оптимизм по поводу перспектив достижения соглашения, заявив, что Китай ведет себя очень «уважительно» и платит США «огромные суммы» в виде тарифов.
В настоящее время тарифы на китайский импорт составляют 30%.