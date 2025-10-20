В Лоеве продают здание, в котором находится единственная почта 20.10.2025, 22:01

Местные жители обеспокоены.

На электронные торги выставили комплекс зданий в центре Лоева, который принадлежит РУП «Белпочта». Именно здесь находится единственное в райцентре почтовое отделение.

Такой случай замечен впервые, пишет «Флагшток».

За большое капитальное четырехэтажное здание общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров «Белпочта» хочет получить минимум 691 тысячу рублей (почти 232 тысячи долларов). Аукцион должен состояться 11 ноября на площадке Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома.

«Флагшток» дозвонился в областное отделение предприятия и спросил от имени местного жителя, с чем связана продажа здания и где в дальнейшем будут обслуживать жителей райцентра.

Специалист подтвердила сам факт и ответила, что в случае продажи здания «Белпочта» намерена арендовать помещения под свой офис в том же здании у нового владельца. А если не получится — то искать для почтового отделения новое место под аренду.

Причиной продажи назвали то, что «им не нужно такое большое здание». По поводу же возможного переезда почтового отделения призвали не волноваться и отметили, что «пока даже нет желающих» купить здание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com