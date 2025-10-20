Психолог указала на интересную деталь со встречи Зеленского и Трампа 1 20.10.2025, 22:41

По ее мнению, президент США искренне хочет закончить войну.

Последняя встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не имела сногсшибательного успеха для Украины, однако ее точно можно отметить как одну из самых теплых.

Об этом в эфире «24 Канала» сказала психолог Елена Шершнева. Она добавила, что однозначно эмоции и настроение влияют на решение президента США, но не забывайте о том, что он глава великой державы и его решения все же бывают достаточно решительными и жесткими.

Что особенного в последнем общении президентов?

Психолог отметила хорошие моменты, которые могут говорить о прогрессе в их взаимоотношениях.

- Язык тела и жестов был теплым. В начале их контакта, когда Зеленский только вышел из лимузина, Дональд Трамп несколько раз его похлопал по плечу, – сказала Шершнева.

Также она отметила, что Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет закончить войну, но именно во время этой встречи он сказал, пожалуй, самое искреннее. Он сказал: «А знаете, что я это люблю? Я люблю останавливать людей от убийств друг друга. Я имею такую миссию сохранять жизни людей».

Это прозвучало очень искренне и при этом даже можно было услышать смех журналистов. Это был такой нарциссический момент.

«Я верю этим словам, что Трамп искренне хочет остановить войну, но вероятно не из-за гуманизма, а из-за момента, что он любит это делать, может это сделать и это всем доказывает его суперсилу», – добавила психолог.

По ее мнению, Трамп искренне хочет закончить войну из-за своих эгоцентричных внутренних моментов, в частности желание получить премию мира и повесить себе еще одну медальку.

