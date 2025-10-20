закрыть
Каллас: ЕС увеличит помощь Украине

  • 20.10.2025, 22:53
Каллас: ЕС увеличит помощь Украине

На фоне усиления российских атак по энергетике.

Атаки России по украинской энергетике усиливаются. Из-за этого Европейский Союз обеспечит увеличение поставок газа в Украину.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас.

- Как мы услышали от министра Сибиги (глава МИД Украины, - ред.), террористические атаки России на энергетическую сеть усиливаются. Россия стремится нанести как можно больший вред гражданскому населению, - подчеркнула она.

Каллас отметила, что сегодня, 20 октября, призвала Европейскую комиссию предложить дополнительные меры для большей поддержки энергетической безопасности Украины.

Кроме того, было принято решение обратиться к третьим странам, чтобы обезопасить ремонтное оборудование и увеличить поставки газа в Украину.

