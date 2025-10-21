закрыть
Откроет ли Болгария небо для Путина, чтобы тот встретился с Трампом?

  • 21.10.2025, 0:30
Откроет ли Болгария небо для Путина, чтобы тот встретился с Трампом?

Глава МИД Болгарии сделал заявление.

Болгария может разрешить самолету российского диктатора Путина пролететь через свое воздушное пространство по пути в Будапешт.

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

«Когда предпринимаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, самое логичное - содействовать такой встрече всеми возможными способами», - заявил Георгиев, комментируя планы Трампа и Путина встретиться в Будапеште.

Журналист уточнил у чиновника, означает ли это, что Болгария может предоставить воздушный коридор для самолета Путина.

«А как, по-вашему, должна состояться встреча, если один из участников не сможет на нее попасть?» - коротко ответил Георгиев.

