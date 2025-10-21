Белорус вернулся с подработки в РФ и был неприятно удивлен при обмене валюты 21.10.2025, 2:30

Житель Пинска работает дальнобойщиком.

42-летний житель Пинска пришел в местный банк, чтобы обменять доллары. Банковская работница заметила признаки подделки у стодолларовой купюры и вызвала наряд милиции, нажав на тревожную кнопку, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В итоге выяснилось, что пинчанин получил фальшивку, когда подрабатывал в России.

«Я работаю дальнобойщиком и постоянно нахожусь в командировках, где приходится использовать валюты разных стран. Из-за спешки и невнимательности я понес финансовые потери. О том, что купюра фальшивая, я не знал — она практически не отличалась от настоящей. Если бы я внимательно осмотрел ее, то, вероятно, потребовал бы замену, но время упущено, а контакты заказчика утеряны», — отметил потерпевший.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com