21 октября 2025, вторник, 2:40
Белорус вернулся с подработки в РФ и был неприятно удивлен при обмене валюты

  • 21.10.2025, 2:30
Белорус вернулся с подработки в РФ и был неприятно удивлен при обмене валюты

Житель Пинска работает дальнобойщиком.

42-летний житель Пинска пришел в местный банк, чтобы обменять доллары. Банковская работница заметила признаки подделки у стодолларовой купюры и вызвала наряд милиции, нажав на тревожную кнопку, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В итоге выяснилось, что пинчанин получил фальшивку, когда подрабатывал в России.

«Я работаю дальнобойщиком и постоянно нахожусь в командировках, где приходится использовать валюты разных стран. Из-за спешки и невнимательности я понес финансовые потери. О том, что купюра фальшивая, я не знал — она практически не отличалась от настоящей. Если бы я внимательно осмотрел ее, то, вероятно, потребовал бы замену, но время упущено, а контакты заказчика утеряны», — отметил потерпевший.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

