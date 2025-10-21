Британские F-35 отражали учебную атаку индийских истребителей на авианосец 21.10.2025, 4:00

В Индо-Тихоокеанском регионе прошли совместные учения авиационных сил Великобритании и Индии.

Индийские истребители Су-30МКИ и Jaguar провели учебный воздушный бой с британскими F-35B в рамках учений Konkan 2025, во время сценария обороны авианосца HMS Prince of Wales.

Об этом сообщает портал «Милитарный».

Сообщается, что восемь истребителей Су-30МКИ и четыре Jaguar IN, в сопровождении самолета дальнего радиолокационного обнаружения на базе Ил-76, отрабатывали атаки на британский авианосец и авианосную ударную группу из шести самолетов F-35B Lightning II, которые выполняли роль сил прикрытия.

Учения стали частью шестимесячного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе авианосной ударной группы 25 Королевского флота под названием Operation Highmast, которое вскоре завершается. После завершения индо-тихоокеанского этапа миссии флотилия возвращается в Великобританию.

В целом военные провели четыре воздушных боя и три типа миссий. Результаты маневров остаются засекреченными.

- Однако их целью могла быть подготовка к возможным столкновениям с российской авиацией, - говорится в статье.

