«Украинцы и европейцы должны участвовать во встрече Трампа и Путина»
- 21.10.2025, 6:00
Об этом заявил Макрон.
Украина и Европа должна быть представлена за столом переговоров во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Barron's.
Макрон сказал, что он приветствует планы Трампа провести новую встречу с Путиным.
- С того момента, как речь заходит о судьбе Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как обсуждаются вопросы, затрагивающие безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом, - добавил французский лидер.