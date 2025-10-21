закрыть
21 октября 2025, вторник, 4:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Украинцы и европейцы должны участвовать во встрече Трампа и Путина»

  • 21.10.2025, 6:00
«Украинцы и европейцы должны участвовать во встрече Трампа и Путина»

Об этом заявил Макрон.

Украина и Европа должна быть представлена за столом переговоров во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Barron's.

Макрон сказал, что он приветствует планы Трампа провести новую встречу с Путиным.

- С того момента, как речь заходит о судьбе Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как обсуждаются вопросы, затрагивающие безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом, - добавил французский лидер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип