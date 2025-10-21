«Украинцы и европейцы должны участвовать во встрече Трампа и Путина» 21.10.2025, 6:00

Об этом заявил Макрон.

Украина и Европа должна быть представлена за столом переговоров во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Barron's.

Макрон сказал, что он приветствует планы Трампа провести новую встречу с Путиным.

- С того момента, как речь заходит о судьбе Украины, украинцы должны быть за столом переговоров. С того момента, как обсуждаются вопросы, затрагивающие безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом, - добавил французский лидер.

