Россия ударила по Харькову КАБами: повреждены 15 многоэтажек

Россия ударила по Харькову КАБами: повреждены 15 многоэтажек2
- 21.10.2025, 8:31
Есть раненые.
В полночь во вторник, 21 октября, в Харькове прогремела серия взрывов – враг атаковал город КАБами. Под ударом были Индустриальный и Немышлянский районы, на данный момент известно о девяти пострадавших.
Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Есть разрушения домов вследствие атаки РФ, передает OBOZ.UA.
Индустриальный район
Терехов сообщил о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара вспыхнул пожар. В общем вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов.
Количество пострадавших в Индустриальном районе по состоянию на 01:06 возросло до девяти человек.
В ОВА сообщили, что четыре человека получили острую реакцию стресс: 48-летний мужчина, 63-летняя женщина, 47-летний мужчина и 66-летняя женщина. Также медики оказывали помощь 61-летней, 45-летней и 50-летней женщинам и 63-летнему мужчине.
Немышлянский район
«Также подтвержден удар по Немышлянскому району города. Детали уточняем», – написал мэр.