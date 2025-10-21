CNN: Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой 7 21.10.2025, 8:47

Стала известна причина.

Надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут рухнуть. Причина в позиции РФ по вопросу завершения войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

В частности, 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным анонсировал, что между ними пройдет новый саммит. Но прежде они «договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников».

«Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены», - написал он в Truth Social.

Однако представитель Белого дома сказал CNN, что предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отложена.

Сейчас неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у госсекретаря и главы МИД РФ разные ожидания относительно возможного завершения войны России против Украины.

В частности, вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» после разговора Трампа и Путина о возможном завершении войны.

«(Госсекретарь США - Ред.) подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа», - сказано в Госдепе.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сказал, что после этого звонка официальные лица посчитали, что позиция РФ по войне в Украине изменилась недостаточно.

По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе. При этом, госсекретарь и глава МИД РФ могут еще раз поговорить на этой неделе.

