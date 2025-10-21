CNN: Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой

CNN: Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой7
- 21.10.2025, 8:47
Стала известна причина.
Надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут рухнуть. Причина в позиции РФ по вопросу завершения войны в Украине.
Об этом сообщает CNN.
В частности, 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным анонсировал, что между ними пройдет новый саммит. Но прежде они «договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников».
«Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены», - написал он в Truth Social.
Однако представитель Белого дома сказал CNN, что предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отложена.
Сейчас неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у госсекретаря и главы МИД РФ разные ожидания относительно возможного завершения войны России против Украины.
В частности, вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» после разговора Трампа и Путина о возможном завершении войны.
«(Госсекретарь США - Ред.) подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа», - сказано в Госдепе.
Однако источник, знакомый с ситуацией, сказал, что после этого звонка официальные лица посчитали, что позиция РФ по войне в Украине изменилась недостаточно.
По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе. При этом, госсекретарь и глава МИД РФ могут еще раз поговорить на этой неделе.