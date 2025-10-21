«Мьелльбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции

«Мьелльбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции1
Команда представляет деревню с населением около 1,5 тысячи человек.
«Мьелльбю» досрочно стал чемпионом Швеции после победы в 27-м туре над «Гетеборгом» (2:0), сообщает «Трибуна».
Команда набрала 66 очков и опережает 2-й «Хаммарбю» на 11 баллов за 3 тура до конца чемпионата.
