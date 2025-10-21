закрыть
«Мьелльбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции

1
  • 21.10.2025, 8:50
  • 1,474
Команда представляет деревню с населением около 1,5 тысячи человек.

«Мьелльбю» досрочно стал чемпионом Швеции после победы в 27-м туре над «Гетеборгом» (2:0), сообщает «Трибуна».

Команда набрала 66 очков и опережает 2-й «Хаммарбю» на 11 баллов за 3 тура до конца чемпионата.

«Мьелльбю» впервые в своей истории стал чемпионом Швеции. Команда представляет село Хеллевик, население которого составляет около 1,5 тысячи человек.

