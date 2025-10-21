Удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом показали на видео

Удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом показали на видео2
- 21.10.2025, 8:59
Атака закончилась полным уничтожением вражеского плавсредства.
Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны Корпуса морской пехоты ВСУ продемонстрировали успешную операцию по поражению вражеской лодки, на борту которой находились оккупанты и боекомплект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по цели был нанесен FPV-дроном, который был доставлен в район поражения беспилотным катером Barracuda.
В результате боевой работы вражеское плавсредство с экипажем и боеприпасами полностью уничтожено.