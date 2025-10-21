закрыть
21 октября 2025, вторник, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом показали на видео

2
  • 21.10.2025, 8:59
  • 2,896
Удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом показали на видео

Атака закончилась полным уничтожением вражеского плавсредства.

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны Корпуса морской пехоты ВСУ продемонстрировали успешную операцию по поражению вражеской лодки, на борту которой находились оккупанты и боекомплект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по цели был нанесен FPV-дроном, который был доставлен в район поражения беспилотным катером Barracuda.

В результате боевой работы вражеское плавсредство с экипажем и боеприпасами полностью уничтожено.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип