21 октября 2025, вторник, 9:56
В России начался коллапс транспортной системы

1
  • 21.10.2025, 9:20
  • 5,986
Служба внешней разведки Украины раскрыла подробности.

В Московской области начали закрываться контейнерные терминалы, что парализует транспортную систему России. Об этом рассказала Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, в РФ ввели регистрацию всех контейнерных площадок, операторы должны иметь разрешение на обращение с твердыми коммунальными отходами, а также на контейнерную технику, охрану, освещение, и даже на электрический сканер, с помощью которого осматривают контейнеры.

В таких условиях операторам очень трудно работать, поэтому в Московской области массово закрываются терминалы и депо. Это уже привело к серьезным сбоям в транспортном узле российской столицы.

Кроме того, терминалы, которые все еще работают в Подмосковье, увеличили в 2 раза цены на свои услуги.

Согласно информации СВР, железнодорожная инфраструктура Подмосковья работает на границе возможностей, а дороги региона заполнены грузовиками.

Если в Подмосковье полностью закроются депо, то это приведет к хаосу и к транспортным пробкам.

СВР сделала вывод, что в России обостряется кризис в сфере контейнерной логистики. Потеря эффективности транспортной инфраструктуры, пробки на границах и недостаток мощностей в основных хабах могут существенно снизить возможности России быстро перебрасывать ресурсы.

Отметим, что в РФ на фоне ухудшения экономической ситуации происходит снижение грузоперевозок. Снижение грузоперевозок наблюдается четвертый год подряд. В связи с этим «РЖД» планирует сократить управленческий персонал и перестать нанимать новых сотрудников.

