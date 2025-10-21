В Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

В Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий3
- 21.10.2025, 9:55
Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке диверсий.
Об этом он написал утром 21 октября в соцсети Х.
Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.
Польский премьер отметил, что в настоящее время дело находится на стадии рассмотрения, продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия.
ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025
В сообщении Туска не раскрывается, в чем именно заключались запланированные диверсии. Он также не пояснил, на каком этапе находились подготовительные работы к этим мероприятиям.