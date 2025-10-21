закрыть
В Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

3
  • 21.10.2025, 9:55
  • 2,482
В Польше задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке диверсий.

Об этом он написал утром 21 октября в соцсети Х.

Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.

Польский премьер отметил, что в настоящее время дело находится на стадии рассмотрения, продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия.

В сообщении Туска не раскрывается, в чем именно заключались запланированные диверсии. Он также не пояснил, на каком этапе находились подготовительные работы к этим мероприятиям.

