«Всерьез Лукашенко уже никто не рассматривает»

Трюки диктатора всем хорошо известны.

Политический аналитик Екатерина Глод в комментарии «Филину» рассказала о переговорах Зеленского\Трампа\Путина, а также о «роли» правителя Беларуси.

— Мы видели, что после неудачной февральской встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома Трамп вроде бы изменил свою позицию, — рассуждает в интервью «Филину» о последних событиях Екатерина Глод. — Этому способствовало и много европейской «челночной» дипломатии, когда европейские лидеры ездили к Трампу, и сам Зеленский со своей Администрацией также приложили усилия.

Были и разговоры Трампа с Путиным, после которых он стал лучше понимать, что именно Путин тормозит процесс мирного урегулирования.

И тут появилось заявление о якобы планирующейся встрече в Будапеште. Оно, конечно, вызвало напряжение и волнение в немного расслабившейся Европе.

Плюс в пятницу последняя встреча Трампа с Зеленским прошла не очень хорошо. Это тот поверхностный фон, который складывается из публичных заявлений.

На самом деле ситуация не настолько однозначная. Я бы хотела выделить и объяснить здесь несколько моментов.

Во-первых, к переворотам Трампа на 180 градусов Европа уже привыкла. Все понимают, что он вряд ли изучает детали войны настолько, чтобы понять, что на самом деле Украина не проигрывает и ситуация на поле боя складывается не совсем в пользу России.

Думаю, скорее он руководствуется бизнес-установками в своей голове. Накануне он предпринял очередную попытку разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Это его воодушевило, снова придало повышенную мотивацию, и он опять решил взяться за войну в Украине своими методами риелтор-бизнесмена, а именно надавить на одну и вторую стороны.

— Но мы, кажется, уже наблюдали эти его попытки.

— Да, и теперь видим то же самое. Он все-таки хочет прийти к какому-то компромиссу. При этом инструментов давления на Россию у Трампа не так много.

Есть разные мнения по поводу санкций, разумеется, они изматывают российскую экономику и создают долгосрочные риски. Но на данный момент ситуация не настолько критична, чтобы она заставила Путина сесть за стол переговоров.

Да, Трамп может ввести дополнительные санкции, но и они не дадут немедленный эффект.

Поэтому ему проще заниматься буллингом в отношении Зеленского.

Но есть и другой момент. Накануне из Financial Times мы узнали, что встреча в Анкоридже была совсем не такой положительной для Путина, как представили СМИ.

Поэтому я склонна полагать, что с Путиным у Трампа сейчас не все так однозначно. Путин по-прежнему не хочет решать никаких вопросов и идти на какие-либо сделки с европейцами. Хочет только с американцами.

В этом контексте то, что Трамп согласился опять с ним встретиться, достаточно неприятный, но не такой уж неожиданный момент. При этом аналитики не уверены в том, что анонсированная встреча вообще состоится.

Все уже видели на Аляске нулевые результаты при том, что Трамп надеялся по крайней мере договориться о прекращении огня. Но этого не произошло.

И теперь вряд ли ему хочется снова поехать за нулевыми результатами, поехать только для того, чтобы опять послушать историю Украины в интерпретации Путина.

То есть встреча, которая предполагает быть безрезультатной, маловероятна. Это хорошо понимают все в Администрации Трампа.

Соответственно, либо мы действительно увидим некий сигнал о том, что Путин готов принять какие-то компромиссы, либо, мне кажется, встречи не будет.

Ну или Трамп продолжит думать, что он может надавить на Зеленского. Хотя продавить Украину будет очень сложно. В пятницу Зеленский отказался от условий сдать весь Донбасс.

Он прекрасно понимает, что любой политик, который поддержит такие условия, потеряет свой рейтинг.

Далее, что касается тех самых дальнобойных ракет Tomahawk. Конечно, украинцы понимают, что они не способны изменить ход войны в пользу Украины.

Но там был важен символизм. Согласие Трампа предоставить эти ракеты означало бы, что Америка на стороне Украины и готова ее поддерживать.

Точно так же украинцы понимают, что без поддержки США европейцы не отправят свои войска ближе к линии фронта. Однако это не мешает интегрировать Украину в европейскую, а, главное, натовскую военную систему.

И они могут вместе работать под одним командным центром. Примерно так, как это практикуют Беларусь и Россия во время своих учений. Мы видим, что белорусские войска как бы встроены в российские группы.

То же самое сейчас европейцы хотят сделать с Украиной. Поскольку США не дают разрешение на вступление Украины в НАТО, Европа ищет вот такие обходные пути.

И акцент они делают именно на военном сотрудничестве, при котором Украина будет предоставлять свои БПЛА-технологии, а взамен ее все больше будут втягивать в натовскую систему обороны.

— Лукашенко, очевидно, мечтал быть на месте Орбана. А накануне выяснилось, что он и с Зеленским хотел бы поговорить. О том, что в этом направлении даже ведется какая-то работа, заявил Тертель.

— Это заявление — очередной политический спектакль. Лукашенко пытается снова разыграть свою «карту мира», чтобы показать, что он полезен и Путину, и Трампу.

Понятно, что контакт с Трампом (а он считает Америку единственной, кто обладает властью, кроме Путина) сыграл большую роль для его самолюбия.

Но понимает ли он, насколько это все не было наполнено смыслом? Трампу он не нужен для переговоров. У него есть и другие места, и такие, как Орбан, который обладает большими преимуществами по сравнению с Лукашенко.

А некие «тихие переговоры» с украинской стороной, о которых говорит Тертель, думаю, давно не ведутся.

Украина могла ранее поддерживать не открытые, а так называемые «переговоры втемную» с Лукашенко, но, насколько я понимаю, в последнее время отношения сторон сильно ухудшились, особенно после того, как из белорусских тюрем были освобождены граждане Украины, которые рассказали о применяемых к ним пытках.

Более того, Зеленский не может не понимать, что на самом деле у Лукашенко нет инструментов для какого-либо влияния, о которых он говорит.

То есть всерьез его никто не рассматривает, а его политические трюки, когда он пытается одно и то же продать всем, только с разных сторон, хорошо известны.

