Минчанка с высшим образованием, семьей и работой получила «уголовку» после визита в фитнес-клуб

Минчанка с высшим образованием, семьей и работой получила «уголовку» после визита в фитнес-клуб5
- 21.10.2025, 9:59
Не смогла устоять перед солнцезащитными очками.
В Минске огласили приговор 37-летней жительнице города, которую обвиняли в совершении кражи, пишет госагентство «Минск-Новости».
Обвиняемая несколько лет посещала фитнес-клуб на улице Филимонова. Однажды она переодевалась и заметила, как другая посетительница, уходя на тренировку, не заперла свой шкафчик. Женщина заглянула в него и достала солнцезащитные очки.
Обнаружив пропажу имущества, потерпевшая обратилась в милицию. Оперативники нашли подозреваемую. В отношении нее возбудили уголовное дело.
Вину гражданка полностью признала, в содеянном раскаялась. Согласно заключению эксперта, стоимость похищенных очков составляет 1 342,83 руб.
— У обвиняемой высшее образование, она официально трудоустроена, замужем, на иждивении имеет малолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировала старший помощник прокурора Партизанского района Елена Пономарева.
Суд признал женщину виновной в краже и назначил 40 базовых величин (1680 рублей) штрафа.