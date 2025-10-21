Минчанка с высшим образованием, семьей и работой получила «уголовку» после визита в фитнес-клуб 5 21.10.2025, 9:59

Не смогла устоять перед солнцезащитными очками.

В Минске огласили приговор 37-летней жительнице города, которую обвиняли в совершении кражи, пишет госагентство «Минск-Новости».

Обвиняемая несколько лет посещала фитнес-клуб на улице Филимонова. Однажды она переодевалась и заметила, как другая посетительница, уходя на тренировку, не заперла свой шкафчик. Женщина заглянула в него и достала солнцезащитные очки.

Обнаружив пропажу имущества, потерпевшая обратилась в милицию. Оперативники нашли подозреваемую. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Вину гражданка полностью признала, в содеянном раскаялась. Согласно заключению эксперта, стоимость похищенных очков составляет 1 342,83 руб.

— У обвиняемой высшее образование, она официально трудоустроена, замужем, на иждивении имеет малолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировала старший помощник прокурора Партизанского района Елена Пономарева.

Суд признал женщину виновной в краже и назначил 40 базовых величин (1680 рублей) штрафа.

