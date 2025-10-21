закрыть
21 октября 2025, вторник, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названа причина крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне

1
  • 21.10.2025, 10:19
  • 1,648
Названа причина крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне

Трагедии можно было избежать.

Группа экспертов в предварительном отчете о причине аварии фуникулера «Глория» в Лиссабоне в начале сентября, унесшей жизни 16 человек, указала на проблемы с его техническим обслуживанием.

Об этом сообщает CNN Portugal.

Технические специалисты, которые составляли отчет об аварии «Глории», пришли к выводу, что трос фуникулера, его техническое обслуживание и система тормозов содержали серьезные неисправности.

Среди прочего, муниципальная компания Carris, которая обслуживала фуникулер, установила на него кабель, который не соответствовал требованиям безопасности, а также не провела инспекции безопасности, хотя в отчетности они были отмечены как выполненные.

В предварительном отчете также подтвердили, что фуникулер перед этим уже подвергся двум авариям в октябре 2024 и мае 2025 года.

Полный отчет об аварии «Глории» должен быть обнародован в следующем году.

Напомним, вагон фуникулера, соединяющий районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов 3 сентября.

В результате аварии погибли 16 человек: трое британцев, двое южнокорейцев, двое канадцев, одна француженка, одна швейцарка, один американец и один украинец.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип