Названа причина крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне

Названа причина крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне1
- 21.10.2025, 10:19
Трагедии можно было избежать.
Группа экспертов в предварительном отчете о причине аварии фуникулера «Глория» в Лиссабоне в начале сентября, унесшей жизни 16 человек, указала на проблемы с его техническим обслуживанием.
Об этом сообщает CNN Portugal.
Технические специалисты, которые составляли отчет об аварии «Глории», пришли к выводу, что трос фуникулера, его техническое обслуживание и система тормозов содержали серьезные неисправности.
Среди прочего, муниципальная компания Carris, которая обслуживала фуникулер, установила на него кабель, который не соответствовал требованиям безопасности, а также не провела инспекции безопасности, хотя в отчетности они были отмечены как выполненные.
В предварительном отчете также подтвердили, что фуникулер перед этим уже подвергся двум авариям в октябре 2024 и мае 2025 года.
Полный отчет об аварии «Глории» должен быть обнародован в следующем году.
Напомним, вагон фуникулера, соединяющий районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов 3 сентября.
В результате аварии погибли 16 человек: трое британцев, двое южнокорейцев, двое канадцев, одна француженка, одна швейцарка, один американец и один украинец.