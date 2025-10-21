закрыть
21 октября 2025, вторник, 10:46
«РФ оказалась в коридоре, ведущем в стратегический тупик»

2
  • 21.10.2025, 10:30
«РФ оказалась в коридоре, ведущем в стратегический тупик»
Максим Калашников

Z-патриот предрек России экономический крах и политические пертурбации.

Российский пропагандист и яркий представитель Z-сообщества Максим Калашников публично выразил тревогу по поводу последствий продолжающейся войны против Украины.

По его оценке, текущая стратегия Москвы втягивает страну в стратегический тупик и одновременно усиливает внутренние риски для режима.

С заявлением Калашников выступил в своем блоге, передает «Диалог.UA».

Калашников открыто обвинил путинский режим в том, что Россия оказалась в ловушке, когда не смогла одолеть Украину в войне.

«РФ оказалась в «коридоре», ведущем в стратегический тупик, вернее, бомонд ее туда загоняет», — заявил Z-патриот. Калашников чрезвычайно резко раскритиковал тактику оккупационной армии РФ.

«Остается, как и все 3 года 8 месяцев, пехотой наступать, неся огромные потери от укродронов. Двигаясь черепашьими темпами и платя мириадами жизней за каждую «бабкодеревню», и получая быстро прогрессирующий экономический кризис в тылу», — написал Калашников.

Он уверен, что попытка разрушать энергетическую инфраструктуру Украины в надежде вызвать массовое бегство украинцев и подорвать волю украинского общества, будет иметь только обратный эффект.

«Потому никаких торжеств и триумфов в оном «коридоре» не ожидаю, зато политические пертурбации по итогам «СВО» становятся неминуемыми», — констатировал Z-патриот.

