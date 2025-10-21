Сколько стоят туры для белорусов в Китай, Таиланд, Вьетнам, на Шри-Ланку и Мальдивы? 21.10.2025, 10:35

Турфирмы раскрыли цены.

Цены на пять экзотических направлений для курортного отдыха, которые доступны белорусам в этом сезоне, пишет Tochka.by.

Китай

Одно из самых популярных мест для белoрусских туристов в Китае — остров Хайнань, а особенно город Санья. В ноябре здесь температура достигает +28°С.

«Этот курорт долгое время оставался незаслуженно забытым, но предлагает потрясающие пляжи. Санья имеет хорошо развитую инфраструктуру, что делает отдых еще более комфортным», — рассказала менеджер туристической компании New East Line Тамара Савостеева.

Стоимость тура из Минска на восемь ночей для семьи из трех человек (двух взрослых и одного ребенка) варьируется от 3361 до 5799 долларов.

Вьетнам

«Ноябрь — лучшее время для отдыха на юге Вьетнама. Это курорты Фукуок и Нячанг. Здесь температура от +27°C», — объяснила Тамара Савостеева.

Туристическая компания New East Line предлагает отдых для семьи из двух взрослых и одного ребенка на 11 ночей в Нячанге с вылетом из Москвы 19 ноября за 2440 евро (9710 рублей) в трехзвездочном отеле с завтраками.

У Fun&Sun доступен вариант на семь ночей без питания с вылетом 24 ноября за 2895 долларов (9820 рублей).

Таиланд

В ноябре температура в Таиланде днем колеблется от +27°C до +32°C. Расходы на питание стоит учитывать заранее: фрукты и овощи можно приобрести по доступной стоимости, но мясо и рыба заметно увеличивают расходы. Поэтому перед покупкой тура в Таиланд важно уточнить у менеджера актуальные цены в конкретном городе, чтобы взять с собой достаточную сумму.

Для семьи из двух взрослых и ребенка можно найти выгодные предложения в ноябре с вылетом из Москвы.

Например, New East Line предлагает путевку на 12 ночей за 2627 евро (10 453 рубля), а Fun&Sun — за 2678 евро (10 657 рублей). Оба варианта включают проживание в отеле 4*и завтраки.

Шри-Ланка

Шри-Ланка — еще одна страна, которую стоит рассмотреть белoрусам для отдыха в ноябре. В этом месяце температура колеблется от +28°C до +31°C.

Для двух взрослых и ребенка в ноябре можно найти доступные варианты с вылетом из Минска на семь ночей в отеле 3* с завтраками.

Стоимость тура в Шри-Ланку от «Интерсити» составляет 3402 долларов (11 539 рублей), Tez Tour — 3607 долларов (12 235 рублей), New East Line — 3657 долларов (12 404 рубля).

Мальдивы

В ноябре для семьи из трех человек можно найти отличные варианты с вылетом из Москвы, с проживанием в отелях 3* или 4* и завтраками.

От Fun&Sun можно улететь на райские острова на семь ночей за 4601 доллара (15 606 рублей), а от Coral Travel — за 3503 доллара (11 881 рубль).

