В Польше работает почти восемь тысяч компаний, связанных с белорусами

  • 21.10.2025, 10:45
Больше половины из них действует в Мазовецком воеводстве.

В Польше действует 7841 компания, в которой одним из акционеров (или конечных бенефициаров) является белорусская фирма или физическое лицо, имеющее белорусское гражданство. Такие данные приводит Центр экономической информации, заметил Most.

Только в 2025 году (по состоянию на 22 августа) зарегистрировано 575 белорусских фирм (spółek).

По сравнению с предыдущими годами процесс регистрации замедлился. К настоящему моменту осуществляют деятельность 1287 компаний, зарегистрированных в 2024 году, 1544, которые были основаны в 2023 году, и 1638 — в 2022-м. Тогда предприниматели искали новые возможности для ведения бизнеса после введения санкций в отношении белорусской IT-сферы и транспортной отрасли.

Больше половины компаний действует в Мазовецком воеводстве (4410), далее следуют два приграничных региона: Подляское воеводство (872) и Люблинское (516).

Большинство компаний работают в сфере грузоперевозок — 1111. Крупными отраслями также остаются программное обеспечение (456) и строительство жилых и нежилых зданий (414). В розничной торговле задействованы 275 компаний.

