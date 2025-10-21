Золото падает после достижения нового рекорда 21.10.2025, 10:43

Сколько теперь стоит металл?

Золото пошло вниз после достижения последнего рекордного уровня. Оптимизм относительно ослабления глобальных торговых напряжений и надежды на то, что правительство США вскоре возобновит работу, подорвали спрос на безопасные активы.

Издание Bloomberg пишет, цена на золото в слитках упала на 0,8% после скачка 20 октября до пика в 4381,52 доллара за унцию. Технические индикаторы показывают, что бурный рост, который начался в августе, возможно, зашел слишком далеко. Укрепление доллара США на этой неделе также сделало драгоценные металлы дороже для большинства покупателей.

Спотовое золото подешевело на 0,8% до 4322,93 доллара за унцию в 9:00 по киевскому времени, после того как на предыдущей сессии оно подорожало на 2,5%. Таким образом, 1 грамм золота стоит 139,45 доллара.

В этом году драгоценные металлы демонстрируют стремительный рост, а золото уже девятую неделю подряд фиксирует прибыль. С начала 2025 года цены выросли на 65% благодаря покупке центральными банками и притоку средств в биржевые фонды. Они также выиграли от стремительного роста спроса на безопасные активы на фоне геополитической и торговой напряженности, роста уровня государственного долга и угроз независимости Федеральной резервной системы США.

Серебро, тем временем, выросло еще больше - почти на 80% в этом году - благодаря тем же макроэкономическим факторам, поддерживающим золото, а также историческому дефициту на лондонском рынке. Базовые цены торгуются выше фьючерсов в Нью-Йорке, что побудило трейдеров отправлять металл в столицу Великобритании, чтобы смягчить дефицит.

По данным биржи Investing, цены на серебро по состоянию на 9:30 достигли уровня в 50,45 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 1,63 доллара.

