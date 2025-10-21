Стало известно, для владельцев каких квартир и домов хотят существенно поднять налоги 7 21.10.2025, 11:02

Министр финансов рассказал подробности.

В Беларуси хотят поднять налоги для владельцев некоторой недвижимости. В Минфине рассказали, кого это может затронуть.

Напомним, в 2026 году чиновники помимо индексации налогов также намерены дополнительно поднять некоторые сборы. Среди вариантов — обложить рублем дорогую недвижимость и дополнительные доходы населения. При этом подробности не сообщаются. Чиновники таким образом хотят повысить «справедливость налогообложения».

Сейчас министр финансов Юрий Селиверстов рассказал подробности, какие налоги и для кого могут повысить. По его словам, собираются пересмотреть сбор на имущество. Это намерены сделать, чтобы «обеспечить определенную справедливость», пишет БелТА.

«Возникают вопросы, что у нас были разные ставки для предпринимателей и юрлиц, почти до двух раз доходило. Мы видим, что есть случаи, когда предприниматели все на себя оформляют, а потом юрлицам сдают это в аренду, экономя тем самым. Конечно, если это физлицо и у него одна машина, ты тут, грубо говоря, не озолотишься. Но если это юрлица и десятки автомобилей — это уже совсем другая история. Надо их выровнять, чтобы не допускать каких-то злоупотреблений», — подчеркнул министр.

Ранее в Беларуси вводились повышенные ставки на люксовые автомобили. В Минфине уточняют, что у людей возникли вопросы в отношении дорогих и мощных мотоциклов.

«В наших условиях мотоцикл — это предмет роскоши. Поэтому когда это большие, мощные и дорогие мотоциклы, как и на машины, на них предлагается повысить налог. Но не в 10 раз, грубо говоря, а в 5. На те, которые новые, достаточно мощные и дорогостоящие», — рассказал Юрий Селиверстов.

Такой же вопрос, подчеркнул министр, возникает и по налогу на недвижимость.

«Тот, кто имеет квартиры свыше 150 кв. м и следующие свыше 250 кв. м (наверное, не все даже знают, что такие существуют, но они есть, их тысячи на самом деле), там мы предлагаем установить коэффициент 2 для квартир, которые будут свыше 150 кв. м и 3 — более 250 кв. м — рассказал он. — Это еще нужно обсудить депутатам, в парламенте, как это будет восприниматься. Это позволит для такого жилья стоимость квадратного метра, из которого считается налог, чуть больше подтянуть к его реальной стоимости».

Такой же подход предлагают использовать и для частных жилых домов.

«То есть на дома более 200 кв. м будет несколько повышенная ставка, если свыше 300 кв. м — еще выше, — добавил Юрий Селиверстов. — По оценкам, примерно 27 тыс. налогоплательщиков подпадает (под этот критерий. — Прим. ред.)».

