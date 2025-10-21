Полиция Таиланда установила личность пропавшей в Мьянме белoруски 21.10.2025, 11:18

3,232

Вера Кравцова

Фото: @vera_kravth

Изучены записи камер видеонаблюдения.

Иммиграционное бюро королевской полиции Таиланда установило личность белоруски, которая пропала в Мьянме, пишет «Зеркало» со ссылкой на местное издание Khaosod.

Правоохранители подтвердили, что девушку зовут Вера Кравцова. Ей 26 лет. В Бангкок она прилетела 12 сентября. Оттуда 20 сентября она вылетела в Янгон (Мьянма) рейсом авиакомпании Thai Airways TG301.

Кравцова оформила свой выезд из Таиланда через систему автоматического пограничного контроля (ABC) — иммиграционный канал самообслуживания, не требующий взаимодействия с сотрудниками пограничной службы.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и не заметили, чтобы белoруска при выезде из страны «подвергалась давлению или принуждению».

«Официальные лица отметили, что события, произошедшие после прибытия Кравцовой в Мьянму, находятся вне юрисдикции Таиланда. Иммиграционные власти Таиланда предоставили фотодоказательства из своих систем в консульство Беларуси в Таиланде», — пишет Khaosod.

Ранее СМИ рассказали о белoруске, которая приехала в Таиланд в поисках работы моделью, но попала в скам-центр, где не оправдала ожиданий хозяев. По данным российских телеграм-каналов, девушку вывезли в Мьянму, превратив в рабыню: она должна была обслуживать владельцев и вымогать деньги у богачей. Потом ее якобыубили, продали на органы, а затем кремировали.

О том, что в Мьянме разыскивают пропавшую белoруску, позже сообщилии в Министерстве иностранных дел Беларуси. Там не подтвердили информацию о том, что ее убили, но отметили, что связь с девушкой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября.

