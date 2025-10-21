Ученые: Обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе 1 21.10.2025, 12:04

Иллюстративное фото: Getty Images

Он получил название 2025 SC79.

Астрономы уже обнаружили большую часть самых опасных астероидов в Солнечной системе, но есть те, которые очень сложно обнаружить. Астероиды, которые вращаются вокруг Солнца намного ближе, чем Земля, могут потеряться в ярком сиянии нашей звезды. И все ученые из Института Карнеги, США, обнаружили один из таких «невидимых» астероидов.

Он получил название 2025 SC79 и представляет потенциальную угрозу для нашей планеты. По словам ученых, 2025 SC79 – это второй самый быстрый астероид в Солнечной системе и второй, имеющий орбиту в пределах орбиты Венеры, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Недавно обнаруженный астероид 2025 SC79, диаметром 700 метров, совершает полный оборот вокруг Солнца всего за 128 дней и даже пересекает орбиту Меркурия.

Это второй по орбитальной скорости космический камень среди известных. Самым быстрым астероидом в Солнечной системе является 2021 PH27, который был обнаружен в 2021 году. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за 113 дней.

По словам ученых, несмотря на то, что многие астероиды находятся в одном из двух поясов астероидов вокруг Солнца, некоторые из них перемещаются намного ближе к нашей звезде. Понимание того, как они оказались там, может помочь защитить Землю и узнать больше об истории Солнечной системы.

Астероид 2025 SC79 на фоне звезд

Фото: IFLS

2025 SC79, а также 2021 PH27, считаются «сумеречными» астероидами. Дело в том, что их можно увидеть с Земли только в сумерках после захода Солнца или перед восходом.

Такие астероиды представляют потенциальную угрозу для нашей планеты. Если эти «сумеречные» астероиды приблизятся к Земле, они могут врезаться в нее, говорят ученые. Но такие опасные астероиды очень сложно обнаружить, ведь их скрывает яркий свет Солнца.

В течение нескольких месяцев астрономы не смогут наблюдать астероид 2025 SC79, ведь с нашей точки обзора он будет находиться за Солнцем.

Через несколько месяцев астрономы проведут дополнительные наблюдения, чтобы попытаться понять состав этого астероида и то, как он может выдерживать высокие температуры рядом с Солнцем. Также ученые попытаются понять откуда прибыл этот астероид.

