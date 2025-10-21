ЦПД: Путин боится ехать в Будапешт 1 21.10.2025, 12:17

1,664

Андрей Коваленко

В Кремле заговорили о «неподготовленной» встрече.

В Кремле подтвердили, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена и озвучили свою причину. Однако в ЦПД убеждены, что российский диктатор Путин похоже боится ехать в Будапешт.

Об этом сообщает руководитель ЦПД Андрей Коваленко в Telegram.

Что заявили в России

Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Лаврова и Рубио якобы требует дополнительной подготовки.

Комментируя сообщение о переносе переговоров Рябков сказал, что «нельзя отложить то, о чем не было договоренности».

Реакция ЦПД

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, боится ехать в столицу Венгрии на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Похоже Путин боится ехать в Будапешт», - написал он.

