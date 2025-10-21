У бренда некогда крупнейшей частной страховой компании страны новый владелец 21.10.2025, 12:22

Фото:grodno24.com

Компания задолжала 7,2 миллионов рублей.

Владельцем товарного знака банкротящейся с прошлого года страховой компании B&B Insurance Co стал гражданин Беларуси Александр Мамай. Об этом свидетельствует сентябрьский отчет Национального центра интеллектуальной собственности, пишут «Белорусы и рынок».

С какой целью понадобился ему товарный знак, неизвестно.

Дело о банкротстве некогда крупнейшего частного страховщика страны Экономический суд Минска открыл в апреле 2024 года. С таким иском обратилась сама фирма, потому что не смогла распродать на аукционах свое имущество. 10 июля этого года ее признали банкротом с ликвидацией.

Компания задолжала 7,2 млн рублей: 2,3 млн — кредиторам, остальную сумму — клиентам. В то время как ее активы составляют 5,7 млн, из них почти 4,5 млн рублей — это имущество, 1,2 — долги других компаний перед B&B Insurance и 8,7 тыс. — деньги на счетах.

Вероятно, продать имущество компания не смогла из-за ограничений правительства. Для подобных сделок компаний, где более 25% принадлежит юрлицам из «недружественных» стран, требуется разрешение Совмина (а также уплата налога в бюджет в размере 25% от вырученной суммы).

На момент, когда шел суд, компанией владели Мозырский НПЗ (35% уставного фонда), резидент Великобритании Trans Euro Consulting & Finance Ltd (34,5%), а также торговый дом «Белфут» (30,5%).

