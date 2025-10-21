закрыть
Болезнь Симоньян перешла на новую стадию

  • 21.10.2025, 12:26
  • 2,608
Болезнь Симоньян перешла на новую стадию

Пропагандистка Кремля готовится к худшему.

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа Тиграна Кеосаяна после длительной комы, рассказала о состоянии своего здоровья. В личном Telegram-канале она призналась, что перенесённой операции оказалось недостаточно для выздоровления, и болезнь перешла на новую стадию, передает «Главред».

Симоньян продолжает бороться с раком молочной железы. После сложной операции ей назначили курс химиотерапии, который сильно ослабляет организм и не даёт гарантии полного восстановления. По словам Маргариты, она не строит прогнозов относительно продолжительности жизни и морально «готовится к худшему».

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду чувствовать себя и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Благодарю всех, кто молится и желает добра. Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: «Все будет хорошо». Когда Тигран болел, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня дрожало сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу... Я лечусь и заранее смиряюсь с любым результатом»,— заявила Симоньян.

Напомним, рак у пропагандистки обнаружили несколько месяцев назад, а в начале сентября она перенесла операцию по удалению молочных желез.

