Франция впервые в истории посадила своего экс-президента 21.10.2025, 12:38

Нікаля Саркозі

Саркози официально заключен в тюрьму.

Сегодня, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сегодня Николя Саркози попал в следственный изолятор Санте в Париже для заключения.

«Бывший президент Республики официально заключен во Франции, впервые в этой стране», - говорится в сообщении.

Теперь он пройдет административные формальности, которые требуются от всех новых заключенных, прежде чем попасть в свою камеру.

В тюрьму его сопровождала жена Карла Бруни. Перед выездом Саркози встретился со своими сторонниками, которые организовали возле его дома митинг в поддержку

Напомним, 25 сентября Парижский суд признал Николя Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 год, виновным в сговоре в рамках дела о финансировании его предвыборной кампании правительством Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах. Ему назначили пять лет заключения, из которых один год - условно.

По другим пунктам дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования избирательной кампании - Саркози признали невиновным.

