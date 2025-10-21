ГАИ отправилась в «рейд» по заправкам 5 21.10.2025, 12:49

3,790

Оказалось, что «проблема не такая страшная».

На прошлой неделе стало известно: очередями на АЗС займется МВД. Госавтоинспекция провела «профилактические рейды» и поделилась результатами.

Как рассказал Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД, в эфире пролукашенковского СТВ, проблема не такая страшная:

— Нам дополнительно какие-то неординарные либо какие-либо другие меры привлечения к ответственности касаемо очередей не потребовалось применять. Когда рейдовые группы посещали АЗС, все операторы знали, как работать.

Действительно, многими операторами заправочных станций были выведены дополнительные работники АЗС, которые разделили потоки. Не было скоплений очередей. И автолюбители, которые, возможно, когда-то ошиблись, поняли свою ошибку и большее ее не допускали.

Да, в СМИ указывалось, что ГАИ где-то кого-то привлекла, но это были единичные нарушения. Кто-то, не имея в/у, приехал на АЗС. Были даже несколько случаев, нам подсказывали операторы о том, что в состоянии опьянения водители подъехали на АЗС.

И ряд других нарушений, которые были просто сопутствующими. Но нарушений либо неординарного поведения со стороны пользователей АЗС мы действительно не отметили.

