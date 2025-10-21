Эти два фильма вдохновили Питера Джексона завершить «Властелина колец» 21.10.2025, 12:58

Трилогия принесла режиссеру почти $3 млрд сборов и 17 «Оскаров».

Режиссер Питер Джексон признался, что именно фильмы Мартина Скорсезе «Славные парни» и «Казино» помогли ему найти силы довести до конца съемки трилогии «Властелин колец», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью Гильдии режиссеров Америки Джексон рассказал, что обращался к картинам Скорсезе в моменты усталости и творческого выгорания. «В выходной я ставил DVD «Славных парней» или «Казино» и понимал, что должен делать», — признался он.

По словам Джексона, наблюдение за режиссерской работой Скорсезе вдохновляло его искать новые способы съемки сцен, интересные движения камеры и оригинальные решения для актерской игры. «Это было своего рода терапией, когда я был полностью истощен», — добавил он.

Хотя мир Средиземья мало связан с криминальными драмами Скорсезе, Джексон отметил, что энергия и изобретательность этих фильмов помогали ему сохранять творческий заряд. Картины по романам Джона Рональда Толкина принесли ему мировое признание, почти $3 млрд сборов и 17 «Оскаров».

Джексон также назвал своими вдохновителями режиссеров Джорджа Ромеро, Сэма Рэйми, Стюарта Гордона и Стэнли Кубрика, подчеркнув, что именно творчество других мастеров помогает ему преодолевать усталость и возвращаться к работе с новой энергией.

