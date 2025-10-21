«Беларусбанк» вводит новые ограничения для клиентов 1 21.10.2025, 13:04

1,294

Фото: myfin.by

Учреждение пояснило, каких операций они не касаются.

«Беларусбанк» сделал уточнения по ограничениям, которые введет с 24 ноября по некоторым операциям по карточкам.

Отметим, что «Беларусбанк» с 4 августа этого года ввел лимиты на снятие наличных через токены: до 600 рублей в сутки для карт клуба «Бархат», а по остальному «пластику» — до 1000 рублей. С 24 ноября эти лимиты будут распространять на любое бесконтактное снятие наличных.

Теперь банк сделал уточнение о запланированных изменениях.

«Указанные ограничения не распространяются на операции снятия наличных, совершаемые с физическим использованием карточки в банкоматах на территории Беларуси и за ее предела», — сообщает финучреждение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com