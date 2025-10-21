«Беларусбанк» вводит новые ограничения для клиентов

«Беларусбанк» вводит новые ограничения для клиентов1
- 21.10.2025, 13:04
- 1,294
Учреждение пояснило, каких операций они не касаются.
«Беларусбанк» сделал уточнения по ограничениям, которые введет с 24 ноября по некоторым операциям по карточкам.
Отметим, что «Беларусбанк» с 4 августа этого года ввел лимиты на снятие наличных через токены: до 600 рублей в сутки для карт клуба «Бархат», а по остальному «пластику» — до 1000 рублей. С 24 ноября эти лимиты будут распространять на любое бесконтактное снятие наличных.
Теперь банк сделал уточнение о запланированных изменениях.
«Указанные ограничения не распространяются на операции снятия наличных, совершаемые с физическим использованием карточки в банкоматах на территории Беларуси и за ее предела», — сообщает финучреждение.