Белоруска купила жилье, а потом пришли налоговики с вопросами 2 21.10.2025, 13:26

2,310

Они нашли превышение расходов над доходами.

Бухгалтер и блогер Светлана Малинина рассказала в TikTok, как покупка квартиры привлекла внимание налоговиков. Они устроили проверку доходов и расходов белoруски и нашли превышение по тратам на 7 рублей. «Зеркало» рассказало, что было дальше.

В видео, о которых идет речь в тексте, содержится ненормативная лексика.

«У меня была камеральная проверка после покупки квартиры. У меня превышение расходов над доходами было на 7 рублей. 7 рублей! — рассказала бухгалтер. — У нас есть такая камеральная проверка: если твои расходы превышают твои доходы за последние десять лет на сумму больше, чем полторы тысячи базовых величин (63 тысячи рублей на сегодня. — Прим. ред.), значит, где-то есть доход, с которого ты что-то не заплатил».

Напомним, подоходный налог на превышение расходов над доходами составляет 26% вместо стандартных 13%.

«Тригерами для камеральной проверки зачастую становятся покупки квартиры, машины. То есть крупное приобретение, назовем так. И начинается, смотрят, — уточнила бухгалтер и добавила: — Если у тебя нет уплаты налогов, подтвержденного дохода».

Светлана Малинина также рассказала, как возникла такая ситуация и как дальше развивалась история.

«Мне мама часть денег подарила. Часть была моей. И у меня было неучтено то, что я декларировала доходы из-за границы, потому что работала на иностранную компанию. То есть оно вылезло, программа (в налоговой. — Прим. ред.) не подцепила, — пояснила бухгалтер. Она рассказала, что из-за этой ситуации сходила в свою районную налоговую в Минске, где сказали, что, мол, за две недели переделают документы.

«Я говорю, что заплатила. Это сколько, говорю, 13% (26%. — Прим. ред.) от 7 рублей. Нате, я пошла говорю. Быстрее будет. Вы налога столько с меня не собрали, сколько вы мне распечаток за 10 лет моих прислали», — резюмировала бухгалтер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com