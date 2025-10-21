В спецтрибунале для Путина согласились участвовать 26 стран ЕС 1 21.10.2025, 13:28

1,616

Подготовка процесса над главой Кремля вышла на новый уровень.

Стать участниками специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины обязались 26 из 27 стран Евросоюза, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Это приближает нас на шаг к старту работы трибунала… Режим Путина начал эту войну и должен столкнуться с последствиями», — подчеркнула она. По словам Каллас, в настоящее время Брюссель ожидает смету расходов, в том числе от Нидерландов, после чего работа над проектом продолжится. Около недели назад ЕС выделил на спецтрибунал 10 млн евро.

Каллас не уточнила, какое государство отказалось присоединяться к инициативе. При этом накануне российское пропагандистское агентство ТАСС писало со ссылкой на европейский дипломатический источник, что в создании спецтрибунала решили не участвовать Венгрия и Словакия, которые зависят от поставок энергоресурсов из РФ.

Спецтрибунал для привлечения президента РФ Владимира Путина к ответственности за развязанную им войну был создан 25 июня. Соответствующее соглашение подписали Украина и Совет Европы — ключевой орган по контролю за соблюдением прав человека в регионе. Инструмент основан на модели Нюрнбергского трибунала, который судил нацистских преступников после Второй мировой войны.

Под «преступлением агрессии» ООН понимает применение государством вооруженной силы против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другой страны. Спецтрибунал будет вести официальное расследование, собирать доказательства и готовить обвинительные заключения в отношении высших политических и военных руководителей России, ответственных за вторжение в Украину.

Источник Deutsche Welle сообщал о намерении органа привлечь к ответственности по меньшей мере 20 человек, однако конкретные имена не привел. При этом судить Путина, премьера Михаила Мишустина и главу МИД Сергея Лаврова трибунал сможет только после того, как они покинут свои посты, лишившись иммунитета. Процесс может быть заочным.

